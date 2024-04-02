«الأمن السيبراني»: تحديث برمجيات الأجهزة يحمي من اختراقات احتيالية

شدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات على ضرورة تحديث برمجيات الأجهزة، مؤكداً أن التحديث يحمي المستخدمين من الاختراقات الاحتيالية.

ووجّه المجلس المستخدمين إلى اتباع أربع نصائح مهمة عند إجراء التحديثات البرمجية لإبقاء أجهزتهم في أمان، هي: التحقق من المصادر من خلال تحميل تحديثات البرامج من المصادر الرسمية لتجنب الهجمات السيبرانية، الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات عبر تخصيص نسخة احتياطية للملفات المهمة لمنع أي احتمال لفقدان البيانات والإبقاء مطلعاً من خلال تحديد نظام التشغيل والتطبيقات على أجهزتك بانتظام للحفاظ على أمان بياناتك، تفعيل التحديثات التلقائية وتجنب التدخل اليدوي لحماية جهازك، الحرص على تحديث برامج وتطبيقات جميع أجهزتك بما فيها الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة المحمولة أو القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية (التابلت).

ونبّه المجلس إلى أن من أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعاً أن تحديثات البرمجيات تتعلق بالهواتف حصراً، بينما تشمل في الواقع أجهزة الكمبيوتر، والتطبيقات، والويب، والأجهزة القابلة للارتداء أيضاً، وحتى بعض الأجهزة المنزلية الذكية، وبالتالي فإن تحديثها يعني حماية أمنك، خصوصاً أن هذه الأجهزة تتداخل في مُختلف جوانب حياتك.

ولفت المجلس انتباه المستخدمين بوجه عام إذا كانوا يفضلون تحديث تطبيقاتهم أو أجهزتهم عبر شبكة الواي فاي، فإنه يُمكنهم ضبط تذكير يُنبِّههم لتحديثها دون استهلاك حزمة بياناتهم الخاصة.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن تحديث برمجيات الأجهزة أمر بالغ الأهمية ويلعب دوراً جوهرياً في حمايتها من الاختراقات المحتملة، لافتاً إلى أهمية معرفة الأسباب التي تدفعك لتحديث هذه البرمجيات الآن.

وشرح المجلس أن تحديثات البرمجيات تحافظ على أمان الأجهزة، وتسد الثغرات الأمنية لتردع قراصنة الإنترنت عن أي خرق محتمل، وتصلح الأخطاء وتحسن من أداء الأجهزة، وتتيح للمستخدم الاستفادة من الميزات الجديدة، وضمان التوافق التقني مع التطبيقات الأخرى.

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس الأمن السيبراني عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» أن 83.6% من المستخدمين يقومون بتحديث أجهزتهم مباشرة بانتظام عند إصدار تحديث جديد، فيما قال 16.4% من المشاركين إنهم ينتظرون فترة من أجل إجراء التحديث.

ونبّه المجلس إلى أن شركة «أبل» أصدرت أخيراً تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل الخاصة بها لسد ثغرات أمنية تؤثر على أجهزة visionOS, iOS, iPadOS, macOS Ventura, macOS Sonoma, and Safari، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث نظام التشغيل «iOS» الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة «أبل»، وذلك لتفادي أي اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

كما أصدرت شركة «غوغل» أخيراً تحديثات أمنية لمتصفح «غوغل كروم»، لسد ثغرات أمنية عدة، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح «غوغل كروم» الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة «غوغل»، وذلك لتفادي أي اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن السيبراني يوجه بصفة مستمرة إلى ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم، ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.

ونبّه المجلس إلى أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط، وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني، وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التام من صحتها. وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئتها الإلكترونية.

. 83.6% من المستخدمين يحدثون أجهزتهم بانتظام عند إصدار أي تحديث جديد.