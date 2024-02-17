تصرف شخص آسيوي بطريقة غريبة حين قرر اصطحاب صديقته التي تعمل في صالون نسائي بالقوة أثناء عملها، إذ أشهر مقصاً طبياً في وجه مدير الصالون حين حاول ثنيه عن تصرفه، فحرر الأخير بلاغاً ضده وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانته وعاقبته بغرامة 5000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهم توجه إلى مكان وجود صديقته في صالون نسائي وكان بحالة غير طبيعية، ثم طلب منها مرافقته، فتصدى له مدير المحل معترضاً على تصرفه، فهدده المتهم بمقص طبي، ما ألقى الرعب والخوف في قلب الأخير.

وذكر مدير المحل المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه كان في مقر عمله يستقبل زبائن المحل حين دخل المتهم فجأة إلى المكان وطلب من إحدى الموظفات الخروج معه، فتصدى له وأخرجه من الصالون، وبعد 10 دقائق عاد المتهم حاملاً سلاحاً أبيض وحاول الاعتداء عليه، وحين تجمهر الناس في المكان لاذ بالفرار.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بالتهمة المسندة إليه، كما جدد اعترافه خلال جلسة المحاكمة.

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