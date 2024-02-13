1566 مكالمة تلقتها شرطة رأس الخيمة خلال هطول الأمطار

استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال 48 ساعة الماضية من بداية الحالة الجوية الماطرة 1566 مكالمة تم الرد عليها وتقديم الدعم والاسناد اللازم، دون تسجيل أي حوادث مرورية بليغة خلال الحالة الجوية في اليومين الماضيين.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه تم تحقيق نسبة صفر حوادث بليغة خلال فترة تقلبات الطقس، وذلك بفضل توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية للتعامل مع أي حالة طارئة ولضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة على الطرق التي تشهد ازدحاماً مرورياً نتيجة لتجمعات مياه الأمطار.

ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة عززت جاهزية كوادرها الأمنية في غرفة العمليات لاستقبال المكالمات والرد على الاستفسارات على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة والرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وأوضح أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، ساهمت في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع عبر منصاتها وقنواتها الرسمية، من خلال نشر 55 منشور توعوي أمني، استفاد منهم مجموع 80 ألف من أفراد المجتمع، حيث تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المُختصَّة، وتقديم حزمة من النصائح والإرشادات حول توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول وترك مسافة كافية بين المركبات والتزام القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث واستخدام الطرق البديلة لإتاحة المجال أمام الفرق المختصة والعمال لنشر الآليات والمضخات لسحب المياه المتراكمة من الطرق والمناطق التي غمرتها مياه الأمطار، وتسخير الامكانيات والجهود كافة لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار والرياح نتيجة المنخفض الجوّي.

وأشار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي إلى تعاون أفراد المجتمع، مع عناصر شرطة رأس الخيمة، من خلال الالتزام بالتحذيرات والتوجيهات الأمنية الواردة من شرطة رأس الخيمة وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي لإشعار أفراد المجتمع، حول آخر مستجدات المنخفض الجوّي والتقلبات الجوية الماطرة التي شهدتها الدولة خلال 48 ساعة الماضية، وذلك عبر الرسائل النصية، أو عبر قنوات ومنصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حرص عناصر الشرطة على تطبيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل في ضمان الجاهزية والاستعداد والاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث، على مدار الساعة، من خلال التعامل والسيطرة على المنخفضات الجوية، وفقاً لخططها المعدة مسبقاً في التعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة، بالتنسيق بينها وبين الفرق المختلفة والكوادر المتخصصة وشركائها المعنيين.