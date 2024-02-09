شرطة دبي سجلت 5 حوادث : سلوك خطير يكلف صاحبه غرامة 50 ألف درهم

سجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 5 حوادث سقوط من مركبات نتح عنها إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة، محذرة من خطورة السماح للمرافقين بإخراج أجسادهم من نوافذ السيارة العلوية أو الجانبية.

وقال مدير الإدارة اللواء سيف مهير المزروعي إن خروج الأشخاص من نوافذ المركبة أو الجلوس على سطحها أثناء سيرها سلوك خاطئ، يُعرض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة لا يُعفى من العقوبة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي، وهي حجز المركبة لمدة 60 يوماً وغرامة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، إضافة إلى تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات التي تصل قيمة فك حجز المركبة بموجبه إلى 50 ألف درهم.

وأوضح أن هذا السلوك يعرض الأشخاص للسقوط المفاجئ حال التعرض لحادث مروري أو التوقف المفاجئ للمركبة لأي سبب آخر ومن ثم قد يتعرضوا للدهس من المركبات القادمة من الخلف.

وأكد المزروعي، أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية جماعية مُشتركة بين الشرطة والمجتمع بفئاته المختلفة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت خلال العام الماضي، 1183 مُخالفة لسائقين تورطوا في القيادة بطريقة تعرض حياتهم أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وحجزت 707 مركبات.