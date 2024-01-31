شرطة أبوظبي تدعو لرقابة الأطفال وحمايتهم من الابتزاز والإساءة عبر وسائل التواصل

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال وعدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية .

وناشدت المجتمع الى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني الذين ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصور الخاصة والشخصية عبر القنوات الالكترونية بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص .

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة وتتعامل مع حالات الابتزاز عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae)