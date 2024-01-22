محاكم دبي تعاقب الداهس والمدهوس في حادث مروري

عاقبت محكمة المرور في دبي شخص تسبب في حادث دهس، والشخصين اللذين دهسهما، بعد أن أدانت الأول "عربي الجنسية" بقيادة مركبته دون الأخذ بظروف الطريقة والحيطة والحذر أثناء القيادة، أو الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور، وعدم تقدير مستعملي الطريق.

فيما أدانت الشخصين الآخرين "آسيويين" لأنهما عبرا الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، دون الالتزام بآداب وقواعد السير الأمر الذي أدى إلى تعرضهما للدهس، فضلاً عن إتلافهما مال مملوك للغير، مركبة المتهم الأول.

وأفادت تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم الأول كان يقود مركبته ولم يراع أحوال الطريق، فيما كان يمر المتهمان الثاني والثالث من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فقام بدهسهما بسيارته، مسبباً لهما إصابات وإيذاء جسماني حسبما ورد في استمارة الفحص الطبي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدليل استقام على صحة وسلامة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين، إذ ثبت خطأ الأول في قيادة المركبة دون الأخذ بطروف الحال، وفق المعاينة الثابتة بتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن اعترافه بمحضر استدلال الشرطة بأنه لم ينتبه إلى الشخصين الآخرين اثناء عبورهما من أمام المركبة.

كما انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الثاني والثالث بعبور الطريق دون الالتزام بقواعد السير، إذ لم يستخدما المسار المخصص للمشاة، وأقرا بأنهما لم ينتبها إلى خلو الشارع من المركبات.

وقضت بتغريم المتهم الأول ألفي درهم والإفراج عنه، كما حكمت على المتهم الثاني غيابياً بغرامة قدرها مائتي درهم عن تهمة عدم الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور، ومائتي درهم عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير، وهو مركبة المتهم الأول، وحصل زميله على العقوبة ذاتها.

من جهتها طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعقوبة أقل من ألف درهم، خلافاً لمقتضيات المادة 464 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021،