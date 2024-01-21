حادث مروري على شارع البدع مقابل "كراون بلازا" بالاتجاه إلى "سيتي ووك"

أدى حادث مروري وقع على شارع البدع مقابل "كراون بلازا" بالاتجاه إلى "سيتي ووك" إلى عرقلة سير المركبات.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "حادث مروري معرقل لحركة السير على شارع البدع مقابل فندق كراون بلازا، بالاتجاه إلى سيتي ووك".

ورجت شرطة دبي من مستخدمي الطرق استخدام الطرق البديلة وأخذ الحيطة والحذر.