وفاة أسرة مواطنة وإصابة طفلتين في حادث بعجمان

توفي أفراد عائلة إماراتية، مكوّنة من أب وأم وطفلتين، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، في حادث تصادم بين مركبة وشاحنة، وقع على شارع الوطن في منطقة مصفوت بعجمان، أثناء عودتهم من مدينة حتا.

وتفصيلا صرحت القيادة العامة لشرطة عجمان أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الواحدة صباحاً يفيد بوقوع حادث مروري بليغ على شارع الوطن، حيث انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والاسعاف الوطني إلى مكان الحادث.

وبمعاينة الحادث تبين أن مركبة دفع رباعي صدمت شاحنة من الخلف أثناء قيادتها نتيجة انشغال السائق عن الطريق، ما أدى إلى وفاة رجل وزوجته وطفلتَين، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، فيما اصيبت طفلتان أخريان من نفس العائلة بإصابات متوسطة نُقلتا على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بمصفوت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

يشار إلى أن الأسرة المتوفاة كانت تقضي عطلة بداية العام الجديد في مدينة حتا السياحية، قبل أن تتعرض للحادث.

وأعربت شرطة عجمان عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأوصلت تعازيها الحارة لعائلة المتوفين، مهيبة بجميع السائقين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الخارجية، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال عن الطريق، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المرور وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.