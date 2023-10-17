شرطة دبي تنفي تعرُّض إسرائيليين للطعن في الإمارة

نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرُّض أربعة إسرائيليين للطعن في دبي. وأكدت أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات، داعية الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، والابتعاد عن تداول الشائعات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرُّض أربعة إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدة أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات، كما تدعو الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة».