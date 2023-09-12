درّاجون يستعرضون بحركات بهلوانية على طرق عامة

استعرض شاب قدرته على قيادة دراجة نارية، على إطار واحد، خلال وجوده على شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد مرور ساعات قليلة على إعلان شرطة دبي ضبط فتيات يستعرض بالدراجات النارية بطريقة خطرة، لا تقل تهوراً عن الأساليب التي يتبعها الشباب المهووسون بهذا النوع من الهوايات، وبعد مرور أيام على ضبط دراجين آخرين يستعرضون بالطريقة ذاتها في طرق عامة.

وتكررت ضبطيات الشرطة على الرغم من تشديد العقوبات المترتبة على هذه السلوكيات، وفق المرسوم رقم 30 لحكومة دبي بشأن حجز المركبات التي تصل قيمة فكّ حجزها في هذا الشأن إلى 50 ألف درهم.

وتفصيلاً، حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 4172 مركبة ودراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب ارتكاب مخالفات مرورية، وإدخال تعديلات جوهرية عليها ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً.

وقال شهود عيان لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا أخيراً بشاب يقود دراجة بين السيارات، مستعرضاً - بطريقة بالغة التهور - قدرته على قيادتها بأساليب مختلفة. وعزوا هذا النوع من الممارسات إلى «حمى السوشيال ميديا»، مشيرين إلى رغبة هؤلاء الشبان في الحصول على نسب مشاهدة مرتفعة.

ورفع الشاب مقدمة دراجته وقادها على إطار واحد، متنقلاً بها بطريقة «زجزاجية» بين السيارات.

وأفاد محمد أحمد بأنه كان مع أسرته على الطريق، حين شاهد سائق الدراجة وهو يقودها بتلك الطريقة، لافتاً إلى أن إشكالية هذا السلوك لا تقتصر على الخطورة التي تترتب على طريقة قيادة الدراجة في شارع عام، وإنما في انشغال بقية مستخدمي الطريق بمشاهدته، ما يضاعف احتمالات وقوع حوادث.

وأشار إلى أنه كان عائداً مع أسرته حين شاهد هذا السائق، ولاحظ أن كثيراً من مستخدمي الطريق حرصوا على تصويره، سواء على سبيل الإعجاب بتصرفه، أو لإبلاغ الجهات المختصة.

وذكر إسلام أبوإسماعيل أن كثيراً من السيارات توقفت لمشاهدة سائق الدراجة أثناء استعراضه، متعمداً القيادة على إطار واحد لمسافة طويلة، ثم انطلق سريعاً في طريقه.

وحصلت «الإمارات اليوم» على فيديو التقطه أحد مستخدمي الطريق للسائق المتهور، وهو يقود الدراجة بين السيارات بطريقة لا تتناسب مع طبيعة الشوارع العامة.

وأفاد أحمد جاسم، وهو من هواة قيادة الدراجات النارية، بأنه يهوى القيادة السريعة، لكنه لا يفضّل القيام بذلك في الشوارع العامة، لما يمثله هذا السلوك من خطورة، لافتاً إلى أن كثيراً من أقرانه واقعون تحت تأثير «حمى المتابعين»، موضحاً أنهم «يفضلون الاستعراض في الطرق العامة لإشباع الرغبة في الحصول على أعلى نسب المشاهدة».

وكانت شرطة دبي ضبطت أخيراً فتيات تلاعبن بلوحات أرقام دراجات نارية واستعرضن بها في عدد من شوارع الإمارة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن «الفرق الضبطية التابعة للإدارة ضبطت الفتيات بعد انتشار مقطع فيديو لهن في مواقع التواصل الاجتماعي وهنّ يقدن الدراجات النارية في شوارع الإمارة بتهور، وبطريقة بهلوانية خطرة، مثل الوقوف على الدراجة والقيادة دون الإمساك بمقودها، وكذلك القيادة على إطار واحد».

وأضاف أن «الفتيات المتورطات هدّدن بهذا السلوك حياتهن وسلامة مستخدمي الطريق، كما أن إحداهن تلاعبت بأرقام الدراجة عن طريق طيّها تحت المقعد، محاولة بذلك التهرب من المساءلة القانونية»، لافتاً إلى أنه «بعد البحث والتحري تم التعرف عليهن واستدعاؤهن إلى الإدارة العامة للمرور، ثم تم حجز الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن».

وأوضح أن «الغرامة المترتبة على مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرِّض السلامة الشخصية أو حياة الآخرين وسلامتهم أو أمنهم للخطر، تبلغ 2000 درهم و23 نقطة مرورية سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وفق قانون السير الاتحادي، فضلاً عن تطبيق أحكام المرسوم 30 لحكومة دبي بشأن حجز المركبات، الذي تصل فيه غرامة فكّ حجز المركبات إلى 50 ألف درهم».

• 4172 مركبة ودراجة نارية حجزتها شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.