عامل يسطو على شقة مديره.. ويترك المسروقات لصديقه

استغل عامل في سوبر ماركت بمنطقة الكرامة في دبي سفر صاحب المتجر، فأخذ نسخة من مفتاح شقته، التي تقع في البناية ذاتها، وتسلل إليها، وسرق جواز سفره ومصوغات ذهبية، ثم ترك المسروقات لدى زميله في المسكن، بعدما أخبره بأنها متحصلة من سرقة، وغادر الدولة.

وأحيل المتهمان، السارق وزميله في السكن، الأول غيابياً والثاني حضورياً، إلى النيابة العامة، التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات، فقضت بإدانتهما وحبسهما ثلاثة أشهر، إضافة إلى الإبعاد عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم يعمل موظفاً بسوبر ماركت مملوك للمجني عليه في منطقة الكرامة، وبدلاً من صون الأمانة، استغل سفر الأخير خارج الدولة، وقرر سرقة شقته.

وكان المتهم على علم بوجود مفتاح شقة صاحب المتجر في أحد أدراج مكتب المحاسب، فاختلس المفتاح، وتسلل إليها، وسرق محتويات الخزنة التي يحتفظ بها المجني عليه في شقته، فأخذ جواز سفره، إضافة إلى خمسة أساور ذهبية، وقلادة وثلاث سلاسل تقدر قيمتها بـ80 ألف درهم، ثم توجه إلى مسكنه، وأخفى المسروقات في حقيبة تخص زميله بالسكن، واتصل به وأبلغه أنه ترك الأساور في الحقيبة، وأنها متحصلة من جريمة سرقة، وغادر الدولة.

وعندما اكتشف ابن المجني عليه الجريمة أبلغ الشرطة التي فقبضت على المتهم الثاني، وضبطت المصوغات في حوزته.

وذكر ابن المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه تولى إدارة السوبر ماركت بعد سفر والده إلى الخارج، ولاحظ لاحقاً اختفاء المتهم، وعدم قدومه إلى العمل في المواعيد المحددة، فسأل عنه زملاءه، وأخبروه أنهم لا يعرفون عنه شيئاً، ما دفعه للاتصال بوالد المتهم، وعلم منه أنه غادر الدولة في إجازة إلى بلادهما، ما أثار دهشته لأن والده يحتفظ بجوازات سفر العمال لديه، فتوجه إلى الشقة سريعاً ليكتشف سرقة محتويات الخزنة.

وتمكنت فرق البحث الجنائي من ضبط المتهم الثاني (زميل السارق في السكن)، الذي أقر في تحقيقات النيابة العامة بأنه مذنب عن تهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة.

• العامل أخذ من الخزنة جواز سفره ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ 80 ألف درهم.