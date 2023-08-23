شرطة دبي تلقي القبض على سائق دهس آسيوياً ولاذ بالفرار

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي في أقل من ثلاث ساعات، من إلقاء القبض على سائق آسيوي، يبلغ 24 عاماً، تسبب في حادث دهس لشاب آسيوي (27 عاماً)، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، ونقله إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج‏.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، العقيد عبدالمنعم عبدالرحمن، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة القوز الصناعية، ما تسبب في إصابة بليغة لشخص، فيما لاذ المتسبب بالفرار من موقع الحادث. وأشار إلى أن الدوريات المرورية والأمنية انتقلت إلى مكان الحادث للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أن الشاب الآسيوي كان يعبر الطريق على شارع فرعي، ما أسفر عن تعرضه للدهس، وهروب السائق بعد وقوع الحادث فوراً، مبيناً أن شرطة دبي باشرت عملياتها في البحث عن السائق، وفي أقل من ساعة واحدة تم ضبط المركبة المتسببة في الحادث بعد العثور عليها متوقفة دون السائق، وعليها آثار الاصطدام.

وبيّن أنه تم التعميم فوراً على السائق، وإلقاء القبض عليه في أقل من ثلاث ساعات، إذ كان يحاول الهروب خارج الدولة.

وذكر عبدالرحمن أنه من المسببات الرئيسة لحوادث الدهس، العبور الخطأ للمشاة من الأماكن غير المخصصة، وغياب المسؤولية من جانب السائقين بعدم إعطاء أولوية المرور لمستخدمي الطريق من المشاة، وهو ما تنتج عنه أفعال غير قانونية، كالهروب من موقع الحادث، إلى جانب حادثة الدهس، وعليه يكون مرتكب الحادث قد ارتكب جريمتين يعاقب عليهما القانون.