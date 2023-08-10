أدين في قضايا جزائية.. شطب محامٍ في أبوظبي لإخلاله بشرط حسن السمعة‎

قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامي من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعال تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.