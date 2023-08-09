شرطة دبي تضبط سائقي مركبات نفذوا استعراضات في الشارع العام أثناء سقوط الأمطار.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر أثناء سقوط الأمطار.

 

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