شرطة دبي تضبط سائقي مركبات نفذوا استعراضات في الشارع العام أثناء سقوط الأمطار.. فيديو

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر أثناء سقوط الأمطار.