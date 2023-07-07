إحالة صيدلية «مشبوهة» إلى النيابة العامة

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن إحالة صيدلية إلى النيابة العامة عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام، وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير الموصوفة، بغرض التكسب من قيمة المطالبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين.

وأوضحت الدائرة أن فرق التفتيش والرقابة على المطالبات التأمينية رصدت عمليات مشبوهة صادرة عن الصيدلية، وبعد المتابعة والزيارات التفتيشية والضبط، أصدرت اللجنة التأديبية المختصة بالدائرة قراراً بإحالة الصيدلية للنيابة العامة للتحقيق في تلك الممارسات. وتهيب دائرة الصحة بالمنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور الدائرة الرقابي.

وقامت فرق الرقابة والتفتيش في الدائرة بأكثر من 1300 زيارة تفقدية وتفتيشية خلال النصف الأول، تم خلالها رصد 43 مخالفة. وكان عام 2022 شهد 4300 زيارة تفتيشية، تم خلالها رصد 290 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام باللوائح والتعاميم والسياسات والقرارات الصادرة عن الدائرة، وتقديم خدمات طبية غير مرخص للمنشأة الصحية بتقديمها، وعدم توافر الكادر الطبي المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية.