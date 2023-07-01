لم يكتفِ رجل خليجي بإثارة مشكلة مع آخر آسيوي في إحدى محطات البترول بل حاول الفرار من دورية الشرطة حين حضرت للتحقق من البلاغ، وتمادى إلى درجة الإضرار بدوريتي شرطة، والتعرض لرجالهما، فتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمتي التعدي على أحد العاملين في الأجهزة الشرطية أثناء أداء الوظيفة، وإتلاف أملاك مخصصة لإحدى الدوائر الحكومية عمداً، وقضت المحكمة بإدانته وحبسه ستة أشهر.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليه الأول من الشرطة كان على رأس عمله حين تلقى بلاغاً من غرفة العمليات عن وجود مشكلة بين شخصين بأحد المطاعم في محطة بترول بمنطقة الورقاء، فانتقل لمعاينة البلاغ، وشاهد شخصاً آسيوياً أشار بيده إلى سيارة المتهم.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم بادر إلى الفرار من المكان، فتتبعاه حتى وصل إلى منطقة سكنية وأوقف سيارته أمام منزل وترجل منها، فتوجه إليه الشرطي وسأله عن اسمه وطلب منه بطاقة هويته.

وأوضحت أن المتهم بادر إلى الصراخ وبدا غير طبيعي، فطلب منه الشرطي مرافقته إلى المركز، وطلب دورية مساندة، وتم السيطرة على المتهم، إلا أنه أبدى مقاومة شديدة، رافضاً الانصياع للأوامر، ودفع رجال الشرطة، ثم ركل الدوريتين محدثاً أضراراً بهما، ونقل إلى المركز في نهاية الأمر.

وبعد استخراج المعلومات المسجلة بخصوصه في النظام الجنائي تبين أنه مطلوب لعدد من القضايا، كما رفض الانصياع للإجراءات القانونية المتعلقة بحالته.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر واقعة الاعتداء، لكنه أقر بمقاومة رجال الشرطة أثناء محاولتهم إلقاء القبض عليه، واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وقضت بإدانته وحبسه ستة أشهر.