​السيطرة على حريق برج عجمان ون وإخماده دون إصابات

وقع حادث حريق في برج 02، أحد أبراج عجمان ون وتمكنت فرق الدفاع المدني وشرطة عجمان من السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع أي اصابات، وذلك بحضور قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، اللواء د جاسم محمد المرزوقي، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد خالد أحمد الشامسي نائب مدير عام الدفاع المدني بعجمان، وتم تجهيز غرفة العمليات المتحركة التابعة لشرطة عجمان كمركز خدمة في موقع الحدث لمتابعة شؤون سكان البرج المتضرر.

وأفاد مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون ( 02 ) في موقع الحادث، كذلك تم تنظيم فريق عمل برئاسة ضابط مناوب على مدار الساعة للإشراف و تأمين الموقع.

وأضاف أنه تم توفير 7 حافلات من هيئة النقل وبالتعاون مع الهلال الأحمر تم نقل سكان البرج المتضرر للسكن في الفنادق في إمارة عجمان والشارقة.