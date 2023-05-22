شرطة رأس الخيمة تعلن عن تغيب مواطن من منزل ذويه

نشرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منشوراً عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أوضحت من خلاله تغيب مواطن يبلغ من العمر 51 عاماً، عن منزل ذويه بتاريخ 21_5_2023، وهو يعاني من اضطراب عقلي ويرتدي دشداشة بيضاء وغطاء رأس "شماغ".

وأضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنه لتقديم أي تفاصيل ذات صلة أو المساعدة في تحديد مكانه، يرجى التواصل معهم على أرقام الهواتف التالية: 999 أو 072053474