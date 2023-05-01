محكمة الفجيرة تعاقب خليجياً وامرأتين بسبب كلب

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية على خليجي وامرأتين، متهمين في حادث اعتداء كلب على امرأة وطفليها على شاطئ الفجيرة، بغرامة 10 آلاف درهم، لإدانتهم بحيازة حيوان دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى تغريم كل من المتهمتين الثانية والثالثة بـ10 آلاف درهم، لاصطحابهما كلباً دون تقييده بقلادة مناسبة أثناء التنزه به، ما أدى إلى المساس بسلامة جسم الغير.

وتعود التفاصيل في الواقعة إلى ديسمبر الماضي، حين ورد بلاغ لشرطة الفجيرة من قبل مستشفى حكومي، يفيد بتعرض امرأة وطفليها لاعتداء من قبل كلب، تسبب في إصابتهم بجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الفتيات اللاتي كن يتنزهن بصحبة الكلب، الذي تسبب في إحداث جروح لأم وطفليها، وصاحب الكلب، وإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

وبسؤال المتهم الأول في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة، قرر بأن شقيقته أخبرته عن واقعة اعتداء الكلب على أطفال وأمهم أثناء التنزه على الشاطئ، مؤكداً أن الكلب تعود ملكيته له، معترفاً بالتسبب في إصابات المجني عليهم.

وبسؤال المتهمة الثانية، قررت أنها أخبرت شقيقها بأنها ستأخذ الكلب إلى البحر، وخلال ذلك أخرج الكلب رأسه من الطوق، وجرى صوب البحر، وقامت باللحاق به، ثم اتجه إلى ناحية المجني عليها وطفلة وعضها.

وبسؤال المتهمة الثالثة، اعترفت بأنها خرجت برفقة المتهمة الثانية وشقيقتها، وعند البحر قامت المتهمة الثانية بوضع الطوق حول رقبة الكلب، ثم قامت المتهمة الثالثة بالإمساك بالكلب، إلا أنها فوجئت بالكلب يخرج رأسه من الطوق ويركض، واتجه إلى المجني عليهم، وعض طفلة بشدة، وحاولت المتهمة الثانية السيطرة على الكلب، إلا أنه قام بالهجوم مرة أخرى على طفل.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعهم تهمة حيازة حيوان (كلب) دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، فيما وجهت إلى المتهمتين الثانية والثالثة تهمة التسبب بخطئهما في إصابة المجني عليهم، امرأة وطفليها (6 سنوات و11 سنة)، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما، ورعونتهما، وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة بأن تركتا الكلب دون تقييد أثناء تنزههما، ما أدى إلى هجومه على المجني عليهم، وإصابتهم بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي، كما اصطحبتا الكلب دون تقييده بقلادة مناسبة أثناء التنزه.

وقضت محكمة الفجيرة الابتدائية بتغريم المتهمين الأول والثانية والثالثة 10 آلاف درهم، لحيازتهم حيواناً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتغريم كل من المتهمتين الثانية والثالثة 10 آلاف درهم، لاصطحابهما كلباً دون تقييده بقلادة مناسبة أثناء التنزه به، والتسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم الغير.