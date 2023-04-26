إعادة طفلة فقدت في الزحام خلال نصف ساعة

تمكنت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إعادة طفلة روسية تبلغ من العمر ست سنوات إلى والدتها، بعد أن فقدتها وسط الزحام على شاطئ (جي بي آر) خلال عطلة عيد الفطر.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية، العميد خلفان عبيد الجلاف، إن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، يُفيد بفقدان طفلة كانت برفقة والدتها على شاطئ (جي بي آر) وتاهت وسط الزحام على الشاطئ.

وأضاف أن الدورية الراجلة المتمركزة على شاطئ (جي بي آر) شكلت فريق عمل على الفور للبحث عن الطفلة، وتواصلوا مع والدتها للحصول على مواصفات ملابسها، بالإضافة إلى صورتها الشخصية، وعثر عليها خلال أقل من 30 دقيقة.

وأشار الجلاف إلى أن إدارة الشرطة السياحية كانت على أعلى درجة من الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع البلاغات الواردة خلال أيام عيد الفطر، من خلال فرق الدوريات الراجلة الموزعة على امتداد شواطئ الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودبي القابضة.