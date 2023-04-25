شرطة الشارقة تنقذ 16 شخصاً إثر أنقلاب قارب نزهة

أنقذت الفرق المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل "السرب الأول" (16) شخصاً إثر انقلاب قارب نزهة على أحد شواطىء المنطقة الشرقية يوم الجمعة الماضي، فيما توفي آخر أثر الحادثة .



وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بادارة شرطة المنطقة الشرقية في تمام الساعة 3:40 من مساء يوم الجمعة الماضي يفيد بانقلاب قارب نزهة وسقوط من فيه في البحر.



وأشار إلى أنه على الفور توجهت جميع الفرق ذات الاختصاص، ومنها فرق الإنقاذ، والاسعاف الوطني، ودوريات الشرطة، وبالتنسيق والتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل "السرب الأول" إلى موقع الحادث وتم انتشال جميع ركاب القارب، فيما أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، نتيجة الحادثة، ونقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي أحدهم وهو من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 38 سنة.



وكشفت التحقيقات الأولية ‏اللتي قامت بها الشرطة عن وجود تجاوزات ومخالفات أدت الى انقلاب القارب ، وتمت إحالة المتسببين للجهات المختصة.‏



ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، شركات قوارب النزهة، إلى الإمتثال لإجراءات الأمن والسلامة، والقيادة بحذر، وعدم تجاوز العدد المسموح للركاب، مع وجوب إرتداء سترات النجاة حفاظاً على سلامة السياح.