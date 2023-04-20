شرطة أبوظبي تحدد مواعيد زيارة نزلاء المؤسسات العقابية خلال عيد الفطر عبر "نافذتي"

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع متمثلة في ادارة الوثبة وادارة العين خلال عطلة عيد الفطر السعيد عبر خدمة نافذتي.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الالكتروني على الرابط http://www.adpolice.gov.ae أو موقع خدمات حكومة أبوظبي تم على الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.

وستكون الزيارات اعتباراً من يوم الخميس 20 إبريل الجاري إلى يوم الأحد 23 إبريل 2023م في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياُ خلال اجازة عيد الفطر.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع العميد أحمد مسعود المزروعي، الحرص على تطبيق رؤية شرطة أبو ظبي والتي تركز على وضع الخطط الاستباقية للحفاظ على استدامة الإنجاز وتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية، ومواصلة التميز في منظومة التأهيل، وتعزيز المشاركة الإيجابية بين المؤسسة الشرطية والنزلاء وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الإيجابي داخل مجتمعهم.