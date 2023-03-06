مشاة يجازفون بحياتهم بقطع طرق سريعة في أبوظبي

رصدت شرطة أبوظبي، أخيرا ومن خلال كاميرات وأجهزة الضبط المروري، مشاة يجازفون بحياتهم، بقطع الطرق، بصورة متهورة، ومن غير الأماكن المخصصة لعبورهم، فيما رصدت آخرون يصرون على عبور الطرق عبر خطوط المشاة عند التقاطعات، لكن في ظل فتح الإشارة الحمراء، مما يعرضهم لخطر الدهس.

وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر عبور المشاة الطرق من غير الأماكن المخصصة لذلك، منبهة إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف "عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية"، و"عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم" والتي تبلغ قيمة غرامتها 400 درهم.

كما يخالف القانون السائقين والمشاة في حالة "عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم" بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية.

وأطلقت شرطة أبوظبي أخيرا حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة والسائقين والتوعية بحوادث الدهس تزامناً مع انطلاق أسبوع المرور الخليجي تحت شعار "حياتك أمانة" والتي تستمر لمدة شهر وذلك ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتعزيز أمن الطرق ورفع مستوى الثقافة المرورية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة العميد محمود يوسف البلوشي اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ الحملات الميدانية التي تسهم في تدريب المشاة ميدانياً على العبور الآمن للطريق و الالتزام بإشارات المشاة الضوئية التى تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية وتوزيع كتيبات التوعية بكيفية العبور الآمن للطريق.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن رسائل لحث المشاة والسائقين على الالتزام بقانون السير والمرور، والتوعية الميدانية، وتستهدف فئات المجتمع كافة بمختلف جنسياتهم، وتستخدم اللغات العربية والانجليزية والأوردو.

و لفت البلوشي إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل -أبوظبي لتحسين شروط السلامة المرروية للمشاة ، مشيراً إلى أن أبرز النتائج المتحققة في هذا الجانب ، تمثلت في إنشاء الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وتوفير ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق بما يعزز السلامة العامة.

وذكر أن الحملة تتضمن توزيع منشورات باللغات الثلاث للتوعية بإرشادات عبور خطوط المشاة والأماكن الصحيحة للعبور والتي تتمثل في الأنفاق والجسور وخطوط المشاة، بالإضافة إلى بث فيديوهات توعوية لمخالفات المشاة وتشتمل الخطة على نشر العديد من الرسائل التوعوية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي وعقد محاضرات توعوية ميدانية.

ويشارك في تنفيذ الحملة مديرية المرور والدوريات وإدارة الشرطة المجتمعية ، وإدارة الإعلام الأمني، ومركز شرطة منطقة مصفح، ومركز المدينة الآمنة.