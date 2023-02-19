قاده إلى المحكمة .. شاب يرتكب تصرفاً غريباً داخل محل هواتف بدبي

ارتكب شاب آسيوي يبلغ من العمر 22 عاماً تصرفاً غريباً داخل متجر هواتف بسوق نايف في دبي، إذ قرر الشراء والسرقة في آن واحد، ليتم القبض عليه في النهاية، ويحال إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، بعد اطمئنانها إلى احتمالات قيامه بتكرار الجريمة.

وأفادت أوراق الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان يتسوق في منطقة نايف بحثاً عن هواتف متحركة، وشاهد متجراً يعرض مجموعة كبيرة منها، فدخل وتفحص الهواتف بشكل طبيعي وقرر شراء عدد منها.

وبينت أوراق الدعوى أنه قرر عدم الاكتفاء بالشراء فقط، إذ خطرت له سرقة هاتف وضمه إلى المجموعة التي اشتراها، فدس هاتف آيفون في جيب بنطاله، وأكمل عملية الشراء لكن انتبه إليه موظفو المحل وأبلغوا الشرطة وتم القبض عليه وبحوزته الهاتف المسروق.

واعترف المتهم تفصيلياً بجريمته في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، مقرراً أنه اشترى أولاً ثلاثة هواتف حديثة، ثم سرق هاتف طراز آيفون برو ماكس ذهبي اللون يبلغ سعره 4200 درهماً، لافتاً إلى أنه أعتقد أن بإمكانه إضافته إلى المجموعة التي اشتراها، لكن ضبط وألقي القبض عليه داخل المحل.

وشهد مدير المحل أن المتهم حضر في حوالي الساعة 11 صباحاً، وتفحص الهواتف وقرر شراء عدد منها، لكنه استغل وجود عامل واحد في المكان وغافله ودس الهاتف في جيبه، وخرج من المحل به فعلياً لكن تم الانتباه سريعاً وإعادته إلى المحل، وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.

من جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى ادلة الإثبات، التي تتضمن اعترافاً تفصيلياً عن إرادة حرة واعية للمتهم، لافتة إلى أنها ترى من أحوال المتهم وماضيه وسلوكه وظروف الدعوى أن هناك احتمالاً جدياً لارتكابها مرة أخرى، ومن ثم قضت بحبسه شهراً كما عاقبته بتدبير الإبعاد عن الدولة.