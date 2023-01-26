دفايات الفحم والحطب.. تقتل في صمت ليلاً

حذّرت شرطة أبوظبي من خطر الدفايات، خصوصاً التي تعتمد على إشعال الفحم والحطب، التي يزيد الإقبال عليها للتدفئة، خلال الفترة الحالية التي تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، لافتة إلى أنها تسببت في السابق في حالات اختناق عدة.

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، من شرطة أبوظبي، إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أطلقت أخيراً النسخة الخامسة من حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، بهدف توعية أفراد الجمهور بالالتزام بإجراءات السلامة في فصل الشتاء والقوانين المعمول بها، ومن ضمن محاورها التوعية بخطر سوء استخدام الدفايات داخل المنازل.

وحذّر الساعدي من إهمال اشتراطات الوقاية عند استخدام الدفايات خلال فصل الشتاء، إذ سجلت حالات اختناق في سنوات سابقة، بسبب إشعال الفحم والحطب للتدفئة داخل المنزل دون مراعاة تدابير ومعايير وإرشادات السلامة.

ودعا الجمهور إلى ضرورة الالتزام بأربعة تدابير لتجنب حوادث الاختناق واندلاع الحرائق عند استخدام التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل والغرف، ومنها إشعالها النار خارج الغرف أو توفير شفاطات لتصريف الدخان، وتوفير التهوية المناسبة داخل المنزل، وعدم النوم بجانب الدفايات، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها.

إلى ذلك، أكدت شرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خصوصاً أثناء الليل وعدم النوم بجوارها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفائها خارج المنزل. وناشدت الجمهور التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة، والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات، والتأكد من سلامة وتحمّل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنّب لمسها أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور. ونبهت إلى ضرورة إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة. وحذّرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خطر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ وصفته بالقاتل الصامت، موضحة أنه غاز عديم اللون والطعم والرائحة وينبعث نتيجة الاحتراق.

ونبهت إلى ضرورة توفير تهوية مناسبة في المكان، وعدم استخدام أسلوب التدفئة بالحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، محذرة من الاستخدام الخاطئ لمعدات التدفئة وإشعال الحطب والفحم في البيوت مع إغلاق النوافذ، وعدم إشعال الحطب إلا في المناطق المفتوحة وبعيداً عن المواد القابلة للاشتعال. وناشدت الجمهور التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنّب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة، التي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

10 إرشادات

حدّدت القيادة العامة للدفاع المدني 10 إرشادات ضرورية، لتجنّب نشوب حرائق الدفايات:

■ وضع الدفاية في مكان آمن، على سطح مستوٍ، بعيداً عن الستائر والأثاث والفرش.

■ تجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة أو استخدامها بالقرب من أسطوانات الغاز.

■ عدم وضع أي قطع أو مواد فوق وسائل التدفئة.

■ التأكد من إطفاء الدفاية عند الخروج من الغرفة أو المنزل.

■ التأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح في الغرفة.

■ عدم استخدام الدفايات في الأماكن الرملية أو المبللة، مثل دورات المياه.

■ إبقاء الدفايات بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

■ تجنب وضع الدفايات في غرف الأطفال دون رقابة مباشرة.

■ وضع الدفاية على مسافة متر أو أكثر بعيداً عن الأثاث والفرش.

■ عدم وضع الدفاية في وضع التشغيل دون رقابة أحد البالغين.