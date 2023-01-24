النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة خاصة حصل لنفسه بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 296 متدربا في برنامج نافس

أمرت النيابة العامة الإتحادية بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس، بعد ما ثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية، وسجل من المتدربين عدد 296 مائتان وستة وتسعون متدرباً من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة، مدعياً أنها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية، مهدداً اياهم أنه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ، سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب.

كما تبين أنه لايقدم لهم تدريبا مباشرا ذو قيمة علمية أو عملية، ما يعد احتيالا لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام برنامج نافس، وذلك كما ذكرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".