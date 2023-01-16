القيادة العامة لشرطة عجمان تنفي إشاعة تم تداولها

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان إشاعة تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شرطة عجمان بنشر تنبيهات حول المخالفات التي يتم رصدها عن طريق كاميرات المراقبة على شوارع الإمارة.

ونوه مدير عام العمليات الشرطية العميد عبد الله سيف المطروشي أن المواد المنشورة تحتوي على معلومات مغلوطة، وحذر من تداول هذه الشائعات والاخبار الزائفة ونشرها، مؤكداً أن هذا المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الشرطة تنشر معلوماتها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لها، وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات لضبط مروج هذه الاشاعة ومحاسبته وتحويله للمساءلة القانونية لتطبق عليه العقوبات الصادرة بشأن كل من ينشر الاشاعات التي تمس الأمن وتثير القلق بين الناس، مشدداً على ضرورة عدم تداول واعادة نشر الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.