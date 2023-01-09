شرطة الشارقة تضبط عصابة متخصصة في سرقة المركبات

ألقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى في الشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص من دول آسيوية تخصَّصوا في سرقة المركبات.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حميد سعيد الجلاف، بأن القسم استقبل بلاغات عدة تفيد بسرقة مركبات من أمام منازل ذويها، بعد أن ترك أصحاب المركبة المفتاح بداخلها وقت مغادرتها.

وأضاف أنه في ضوء البلاغات المقدمة، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، التي مكنت الفريق من تحديد هوية الأشخاص بعد الاشتباه بأنهم على صلة بهذه القضايا، وبمتابعة تحركاتهم تمكن الفريق من الإيقاع بهم واحداً تلو الآخر في أكمنة محكمة، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابها، مقرين بسرقة أربع مركبات من منطقة محددة وبالأسلوب نفسه.

وأوضح الجلاف أنه من خلال التحقيق مع ثلاثة متهمين اعترفوا بوجود شريك رابع لهم يتولى مهام شراء المركبات المسروقة والتصرف فيها دون عقود تثبت ملكيتها، وفي ضوء هذه المعطيات تم توقيف جميع المضبوطين المتورطين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وتمت إعادة جميع المركبات المسروقة إلى أصحابها.

ودعا الجلاف أصحاب المركبات إلى ضرورة التأكد من إغلاق المركبة قبل مغادرتها وعدم ترك المفتاح بداخلها لأي سبب كان، وضرورة إيقاف مركباتهم في أماكن مأمونة حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة سرقتها.