شرطة الشارقة تضبط متهماً بالاعتداء المفضي إلى الموت

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة متهماً من الجنسية العربية، في جريمة اعتداء مفضي إلى الموت، والذي تعرض لها شخصان من الجنسية العربية، وجريمة اعتداء جسدي وإصابة، تعرض لها شخص من الجنسية الآسيوية، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغين منفصلين إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة، أمس، يفيد بتعرض أشخاص للاعتداء من قبل المتهم ذاته.

ولفتت شرطة الشارقة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق