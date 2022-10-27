شرطة دبي تكشف: مخالفة خطيرة وراء حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 واختناقات مرورية

كشف مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي عن وقوع حادث مروري بليغ صباح اليوم على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسبب مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات التي أدت إلى اصطدام بين شاحنتين وأربع مركبات خفيفة ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفاوتة.

وقال المزروعي إن الحادث المركب بدأ حين وقع تصادم بسيط بين شاحنة وعدد من المركبات، وفي ظل عدم التزام سائق شاحنة أخرى قادمة من الخلف بالمسافة الآمنة بين المركبات، اصطدمت شاحنته بحافلة كانت متوقفه أمامها بسبب الحادث الأول، ثم واصلت سيرها لتصطدم بشاحنة محملة بالأسمنت وأحجار البناء "الطابوق".

واضاف أن حادثاً بسيطاً وقع في البداية تحول إلى مشكلة أكبر بسبب عدم التزام سائق واحد، لافتاً إلى أنه أسفر عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين، وتسبب في حدوث اختناقات مرورية في الشارع، بسبب تدهور المركبات الثقيلة، واستغراق وقت في إبعادها عن حرم لطريق، كما انتقل الزحام بالتبعية إلى طرق أخرى تقود إلى إمارة دبي.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي تحذر دائماً من تبعات مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات باعتبارها من المخالفات الخطرة التي تسفر دائماً عن وقوع حوادث بليغة، مشيراً إلى أنها تسببت خلال الشهور التسع الأولى من العام الجاري في 538 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 10 أشخاص وإصابة 367 آخرين بإصابات متفاوتة.

ولفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له ينصان على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة، مشيراً إلى أنه بعيداً عن الشق الجزائي لهذه المخالفة إلى أنه يجب إدراك تبعاتها على سلامة مستخدمي الطريق، ومن بينهم مرتكبها.