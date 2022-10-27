وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد

توفي شخص وأصيب خمسة آخرين بإصابات متفاوتة في حادث تصادم بين عدة مركبات قبل جسر مردف في دبي على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر لـ"الإمارات اليوم" بأن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ما أدى إلى وقوع التصادم بين شاحنتين وعدد من المركبات الخفيفة، ما أثر على حركة السير في الشارع.

وانتقلت مركبات الإسعاف والدوريات المرورية والأمنية مباشرة إلى مكان الحادث، فور تلقي البلاغ، وجرى العمل مباشرة على نقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل المركبات المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

وتسبب الحادث في زحام مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد، انتقل تلقائياً إلى المحاور البديلة التي تؤدي من إمارة الشارقة إلى دبي، منها شارع الاتحاد الذي شهد بدوره زحاماً كثيفاً استمر ساعات عدة.