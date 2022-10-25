وفاة عربي دهساً في «التعاون».. والسائق لاذ بالفرار

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي أقل من خمس ساعات، من ضبط شخص خمسيني يحمل جنسية دولة عربية، تسبب في حادث دهس شخص في العقد الثالث من عمره يحمل جنسية دولة عربية، وفارق الحياة على الفور في مكان الحادث، بينما فر السائق هارباً.

وذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في نحو الساعة الثالثة عصراً، أول من أمس، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون في الشارقة، تسبب في وفاة شخص، فيما لاذ السائق بالهروب من موقع الحادث.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة في شرطة الشارقة عملياتها في البحث والتحري عن المتسبب، وفي أقل من خمس ساعات نجحت في تحديد هوية السائق الهارب، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بفعلته، عازياً سبب عدم توقفه، واستمراره في طريقه لشعوره بالارتباك والخوف، وجارٍ تحويل القضية إلى الجهات المختصة.

وأكدت شرطة الشارقة أن الهروب من موقع الحادث جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، داعية السائقين إلى المبادرة في مساعدة المتضرر وإنقاذ حياته، وتحمّل المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، وعدم الهروب من موقع الحادث لتجنّب المسؤولية الجنائية.