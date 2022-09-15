الجيران وحارس عقار ينقذون طفلاً قبل السقوط من الطابق 13

نجحت جهود جيران وحارس عقار في إنقاذ طفل أوشك على السقوط من الطابق 13 في بناية بمنطقة التعاون في الشارقة، أول من أمس، بعد تعلقه بإحدى النوافذ أثناء اللهو وشاهده الجيران من الشارع، ما استدعى سرعة تدخلهم لإنقاذه وإبلاغ الشرطة.

وقال عادل عبدالحفيظ، أحد السكان لـ«الإمارات اليوم» إنه فور وصوله من عمله لاحظ المارة يشيرون إلى طفل مُعلق في إحدى النوافذ في الطابق 13، وعلى الفور نادى حارس العقار، وصعدوا فوراً إلى الطابق 13 لإنقاذ الطفل.

وأضاف: «طرقنا الباب ولم يفتح أحد، واتصلت بوالد الطفل وأبلغته بضرورة كسر الباب للدخول وإنقاذ الطفل من السقوط في الشارع، وسمح لنا ودخلنا فوراً تجاه النافذة فوجدنا الطفل يمسك بحافة النافذة بصعوبة ويقف على أطراف أصابعه، فأمسكت بيديه ووسطه ورفعناه تدريجياً، لكن الصعوبة كانت في ضيق فتحة النافذة، ما استدعى من الموجودين رفعها أكثر لحين إدخال الطفل وإنقاذه».

وأشار إلى أن الطفل (5 سنوات) عربي، وعقب إنقاذه حضرت ست دوريات من الشرطة وسيارات إسعاف على الفور، وكذلك حضرت والدته، وتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء بأقواله.

من جانبه، قال حارس العقار، محمد رحمة الله: «عقب مشاهدة الطفل معلقاً أبلغت الموجودين بحمل بطانية ومرتبة في الأسفل تحسباً لسقوط الطفل، فيما توجهت مع السكان إلى الشقة وكسرنا الباب لإنقاذه». وأكدت هيئة الدفاع المدني في الشارقة لـ«الإمارات اليوم»، أنه فور تلقيها بلاغاً بشأن تعلق طفل بإحدى البنايات، تحركت على الفور قوات الدفاع المدني لإنقاذه، وفور وصولها وجدت أن الطفل تم إنقاذه بالفعل وإدخاله داخل البناية.

ودعت الأهالي لأخذ الحيطة والحذر بشأن سلامة الأبناء، خصوصاً في البنايات والأماكن المرتفعة، واتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة الأطفال بصورة دقيقة لحمايتهم من حوادث السقوط.

6 دوريات شرطة وسيارات إسعاف حضرت إلى مكان الواقعة.