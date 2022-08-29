إنقاذ 5 آسيويين ضلوا طريقهم في وادي قداعة برأس الخيمة

نجحت جهود رجال إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم جناح الجو، وفريق الانقاذ، في إنقاذ خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية، ضلوا طريقهم في جبل منطقة (وادي قداعة) برأس الخيمة.

وأوضح العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ يفيد باستغاثة 5 أشخاص تائهين كانوا في رحلة جبلية بمنطقة (وادي قداعة)، وقد تبين بأنهم في منطقة وعرة يصعب الوصول اليها، وعلى الفور تم تحريك الطائرة العمودية التابعه لقسم جناح الجو وفريق الانقاذ في شرطة رأس الخيمة باتجاه الوادي، والعثور عليهم خلال دقائق معدودة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وانزال أربعة منهم إلى منطقة تجمع مركباتهم، فيما تم نقل واحد منهم إلى المستشفى، حيث كان قد تعرض إلى الإنهاك والإعياء بفعل حرارة الشمس، وتم الإطمئنان عليه، والتأكد من استقرار حالته وسلامته.

وأوضح العقيد ركن دكتور يوسف بن يعقوب، أنه يجب على أفراد الجمهور ضرورة تجنب ارتياد المناطق الجبلية الوعرة خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، مؤكداً جاهزية واستعداد فرق شرطة رأس الخيمة، لتقديم أجود الخدمات الأمنية إلى المستغيثين من المواطنين والمقيمين والزوّار على أرض الدولة، حفاظاً على سلامة الإنسانية التي تأتي في مقدمة أولويات العمل الشرطي، وتعزيزاً لأمن واستقرار المجتمع.