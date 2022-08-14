70 موقعاً لفحص عينات جودة مياه الشرب في الشارقة

كشف مدير إدارة محطات المياه والتحلية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس عصام الملا، أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر، لذا تم زيادة عدد مواقع فحص عينات جودة المياه في شبكة مدينة الشارقة، ليصل إجمالي عدد المواقع إلى 70 موقعاً، بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة مستمرة في تطوير أداء المختبرات ورفع كفاءتها سعياً نحو توفير كل متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر، بما يسهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على سبعة مختبرات تتضمن: مختبر جودة المياه في منطقة حلوان، وستة مختبرات فنية في المحطات لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية حتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها على 3500 كم، لافتاً إلى أن المختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كل مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة. وأكد أن الهيئة تسخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه للحصول على مياه ذات جودة عالية.

ولفت الملا إلى أن قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحلية بالهيئة كثف جهوده خلال الربع الأول من العام الجاري لفحص عينات المياه في مختلف المناطق والمحطات على مدار الساعة، للتأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، حيث تم فحص 2419 عينة في مختبر جودة المياه، بالإضافة لفحص 2781 عينة في مختبرات محطات المياه والتحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.