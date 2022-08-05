194 حادث غرق في أحواض سباحة وشواطئ في الإمارات الشمالية العام الماضي

حذر الإسعاف الوطني مرتادي الشواطئ واحواض السباحة من إهمال إرشادات السلامة، كاشفا أنه استجاب العام الماضي لأكثر من 194 حادث غرق في أحواض السباحة والشواطئ في الإمارات الشمالية.

وأطلق الإسعاف الوطني، اليوم الجمعة، مبادرة السلامة في الماء بهدف تعزير الوعي المجتمعي بأهم ارشادات السلامة، وسبل الوقاية من الغرق الواجب على رواد الشواطئ وأحواض السباحة اتباعها.

وذكر أن ذلك يأني في إطار حملة سلامتكم في الصيف التي تم اطلاقها في يونيو الماضي للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف، والتعامل مع الإصابات الشائعة في تلك الفترة، لافتا على أن مبادرته تسعى إلى تقليل هذا النوع من الحوادث ودعم أفراد المجتمع في قضاء صيف ممتع وآمن، وستتضمن نشر سلسلة رسائل توعوية عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لترسيخ ثقافة السلامة والأمان في الماء لدى الجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري إن "حوادث الغرق تمثل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة الناجمة عن الإصابات غير المقصودة في الدولة، ومعظم هذه الحوادث يمكن تفاديها إذا ما تم اتباع سبل الوقاية والسلامة"، مؤكدا " أهمية مواصلة رفع الوعي بقواعد السلامة الخاصة بالسباحة وسبل الوقاية من الغرق فخطوات بسيطة قد تسهم في ضمان سلامة الجميع في الماء وتقلل بشكل كبير من مخاطر الغرق."

واستعرض الإسعاف الوطني أبرز الإرشادات والإجراءات الوقائية التي ينصح الجمهور باتباعها لضمان التعامل الآمن مع أحواض السباحة والشواطئ في فصل الصيف وهي : توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، تعلم السباحة والحرص على السباحة بوجود الآخرين، التأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، السباحة في المناطق المخصصة وعدم دخول الماء عندما يكون العلم الأحمر مرفوعا، عدم السباحة إلا عند وجود منقذ في المنطقة، ارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم وعدم تركهم أبدا مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة، النزول تدريجيا إلى الماء باستخدام القدمين، الامتناع عن الركض في محيط أحواض السباحة، في حال الشعور بالتعب أو البرد أو الحرارة المرتفعة أثناء السباحة يجب الخروج من الماء وأخذ قسطا من الراحة بمنطقة آمنة ومظللة، عدم مقاومة التيار الساحب بل الحفاظ على الهدوء والسباحة بشكل موازٍ للشاطئ، عدم القفز لإنقاذ الغريق لأن ذلك سيعرض كلا الطرفين للخطر، بل يجب تنبيه المنقذ أو الاتصال بـ 999/997 للإنقاذ و 998 للإسعاف، ويمكن تقديم المساعدة عن طريق استخدام حلقة نجاة أو أداة طويلة مثل العصا لسحبهم إلى بر الأمان.

وفي حال مواجهة الغرق يجب الحفاظ على الهدوء ومحاولة الطفو على سطح الماء بالاستلقاء على الظهر لابقاء الرأس فوق الماء وترك الجسم في حالة استرخاء حتى وصول المساعدة.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

