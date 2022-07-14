وفاة شاب تجاوز الإشارة بدراجة نارية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

توفي قائد دراجة نارية (عربي)، في العشرينات من عمره، أمس، إثر قطع الإشارة المرورية الحمراء، مقابل تقاطع مول أم القيوين، واصطدم بمركبة كانت تسير على الطريق.

وقال مدير إدارة مراكز الشرطة، العميد خليفة سالم الشامسي، إن سائق الدراجة النارية قام بتجاوز الإشارة الضوئية مع تصادف تحرك المركبات في الشارع المقابل، ما أسفر عن اصطدام الدراجة النارية بإحدى المركبات التي كانت تملك أحقية المرور، وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة، وهو شاب (عربي) في العشرينات من العمر، في مكان الحادث، وإصابة راكب كان برفقته إصابة بليغة، وانحراف المركبة، ما أدى إلى صدم رصيف وإشارة ضوئية.

ولفت الشامسي إلى ضرورة احترام السائقين قانون السير والمرور، والالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات، والتقيد بالأنظمة المرورية التي وضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ومنها الوقوف عند الإشارة الحمراء، وعدم الانشغال عن القيادة لأي سبب كان، وضرورة التأكد من ترخيص المركبات بأنواعها، وسلامتها للسير على الطريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news