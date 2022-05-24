وفاة شخصين وإصابة 120 بحريق بناية في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بأن حريقاً نشب في بناية بمنطقة الخالدية، ظهر أمس، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وأسفر الحادث حسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحادث، عن وفاة شخصين، وإصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة، و56 آخرين إصاباتهم متوسطة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما أسفر الحادث عن أضرار مادية بعدد من المحال التجارية وتضرر واجهات ست بنايات مجاورة.

وكانت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أكدتا أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الخالدية في أبوظبي. وتولت فرق ⁧‫الشرطة والهيئة إخلاء أربع بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها جرّاء الحادث، وجارٍ العمل على توفير مساكن مؤقتة للسكان إلى حين الانتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.

وذكرتا أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار ببعض المحال التجارية وتم إخلاء البناية احترازياً، مؤكدتين على أهمية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول المواد الإعلامية مراعاةً لخصوصية ومشاعر المصابين وذويهم.

وأعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، داعيتين الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية.

• توفير مساكن مؤقتة للسكان إلى حين الانتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news