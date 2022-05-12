شرطة الشارقة تضبط 169 متسولاً خلال شهر رمضان 2022

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

أسفرت حملة (التسول جريمة والعطاء مسؤولية) التي اطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة منذ بداية أبريل الماضي لعام 2022، والذي يوافق شهر رمضان المبارك ، عن ضبط 169 متسولاً، وذلك في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات ، والظواهر السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

وقال رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، أن حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية ، من الحملات الناجحة التي ساهمت بشكل كبير في خفض أعداد المتسولين خلال الشهر المبارك ، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً الى أن الفريق تمكن من ضبط عدد (116 رجلا،ً 53 امرأة) من المتسولين ، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة ،وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.

وأضاف المقدم بن طليعة أن حملة ضبط المتسولين مستمرة، تنفيذاً لتوجهات وزارة الداخلية، ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في الحد من الممارسات السلبية، وذلك من خلال خطط أمنية متكاملة لمكافحة التسول ، التي تنشط في مواسم مختلفة ،مؤكداً أن التسول جريمة ويهدد أمن المجتمع، ويشوه المظهر الحضاري، داعياً الجمهور أن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، وإلى التعاون مع أجهزة الشرطة في الإبلاغ عنهم عبر الرقم المجاني (901) أو الخط الساخن لإدارة التحريات و المباحث الجنائية على الرقم (80040) أو عبر خدمة (حارس) المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة أو الموقع الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae .

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