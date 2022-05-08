إصابة مواطنان في حادث مروري بخورفكان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حالت الأجهزة الشرطية المختصة دون وقوع وفيات نتيجة الاستجابة السريعة لحادث مروري وقع صباح اليوم بمدينة خورفكان نتج عنه إصابة مواطنان بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة، نتيجة تدهور مركبتهما، واحتراق المركبة بالكامل .

وأوضح المقدم سعيد راشد الحيايي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، أن غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية تلقت بلاغا في تمام الساعة 2:50 من صباح اليوم الأحد، يفيد بوقوع حادث تدهور على شارع كورنيش خورفكان واشتعال النيران بالمركبة.

وفور تلقي البلاغ، تحركت دوريات المستجيب الأول والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تم إخماد الحريق وإخراج قائد المركبة والمرافق من قبل الجهات المختصة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم

وأشار المقدم اليحيائي، أن التخطيط الأولي للحادث أوضح أن قائد المركبة قد فقد السيطرة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى الانحراف المفاجئ وتدهور المركبة واحتراقها بالكامل.

ودعا رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل إلى الالتزام بقوانين السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news