«المواد منتهية الصلاحية» تتصدر مخالفات صالونات دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

أفادت بلدية دبا الفجيرة بأن إدارة الصحة العامة صادرت 10.5 كيلوغرامات من مواد تجميلية منتهية الصلاحية منذ بداية العام، مشيرةً إلى أن المواد منتهية الصلاحية تتصدر مخالفات الصالونات النسائية والرجالية.

وأبلغ مدير عام البلدية، المهندس حسن اليماحي، «الإمارات اليوم» أن قسم الصحة العامة نفذ 112 زيارة تفتيشية على الصالونات النسائية، و73 على الصالونات الرجالية في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، منذ بداية العام.

وأشار إلى أن البلدية خالفت 15 صالوناً، وأنذرت 12 أخرى، لأسباب متعلقة بعدم تشغيل صندوق التعقيم، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وصادرت 10.5 كيلوغرامات من المواد التجميلية منتهية الصلاحية، وألزمت أصحاب صالونات بالتعهد بعدم تكرار المخالفات، والالتزام باشتراطات الصحة العامة من خلال تعقيم المواد المستخدمة، واستبدال المناشف وغيرها، ضمن تحسين إجراءات الصحة والسلامة الوقاية في الصالونات.

وأوضح اليماحي أن الحملات التفتيشية والرقابية تأتي بهدف توفير أفضل المعايير الصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بصحة وسلامة أفراد المجتمع، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تلحق ضرراً صحياً بمرتاديها.

ودعا جميع الصالونات الرجالية والنسائية إلى الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة لمزاولة هذه الأنشطة، لما لها من أثر مباشر في صحة المجتمع، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة كل الصالونات بشكل دوري من خلال حملات الرقابة والتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق اللوائح، وبما يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وشددت البلدية على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحيّة، والإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، والالتزام بارتداء الكمامات.

وناشدت الجمهور ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (‪092443399‬)، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (dibbamun)، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.‬

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