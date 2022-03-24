5 أسباب لاشتعال المركبات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، من خمسة أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق في المركبات، وهي في معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية، موضحة أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال، مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وأكد مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي، على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات، من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص، وذلك وقايةً للمركبة وحمايةً لمستخدميها، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة، وذلك لأن الورش غير المتخصصة قد يقوم عمالها بإصلاح عطل ما، إلا أنهم قد يتسببون في أعطال أخرى، والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

وأوضح رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، الرائد الدكتور مهندس عادل نصيب الصقري، أن هناك خمسة أسباب لحرائق المركبات، منها الإضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة، وأيضاً ترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بالمركبة، واستخدام السائقين المنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة، ما يؤدي إلى تماس وحريق، والسبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة، خاصة في فصل الصيف، ومن الأسباب تركيب قطع إضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص.

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