شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني تُحذران من 5 أسباب لاشتعال المركبات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من خمسة أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمركبات وهي في معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية موضحة أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وأكد مدير أدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص وذلك وقايةً للمركبة وحمايةً لمستخدميها وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة وذلك لان الورش غير المتخصصة قد يقوم عمالها بإصلاح عطل ما إلا انهم قد يتسببون في اعطال أخرى و الاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

وأوضح رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة ابوظبي الرائد دكتور مهندس عادل نصيب الصقري ان هناك خمس اسباب لحرائق المركبات منها الإضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة وايضا ترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بالمركبة واستخدام السائقين للمنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة مما يؤدي الى التماس وحريق والسبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خاصة في فصل الصيف وايضا من الاسباب تركيب قطع اضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص.

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