وفاة امرأة وإصابة 12 بحوادث مرورية وقعت أمس في دبي

المصدر: دبي-محمد فودة

توفيت امرأة وأصيب 12 شخصاً آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت أمس "الأربعاء" في دبي، نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في هذه الحوادث مخالفات عدة بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي الذي أشار إلى أن المرأة راحت ضحية العبور الخاطئ على طريق سريع.

وقال المزروعي إن لحادث الأول وقع عند نفق الكرامة الجديد بين حافلة ومركبة خفيفة وأسفر الاصطدام عن إصابة 10 أشخاص بإصابات بسيطة، وتم توفير الإسعافات اللازمة لهم.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع بين مركبتين على شارع أم سقيم مقابل دبي هيلز، بسبب عدم الالتزام بخط السير الإلزامي وفق المعاينة الأولية للحادث، لافتاً إلى أنه أسفر عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن امرأة توفيت نتيجة تعرضها لحادث دهس في شارع الخيل مساء أمس الأربعاء، بسبب عبورها الطريق السريع من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

ولفت إلى أنه فور تلقي البلاغات انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى أماكن وقوعها، للمعاينة وجمع الأدلة، بهدف معرفة الأسباب، في حين قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين أماكن الحوادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وناشد المزروعي سائقي المركبات الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بخط السير الالزامي، والتجاوز في حالة الضرورة فقط مع التقيد بالإشارات الدالة على الانعطاف، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق حال التعرض لحادث بسيط، واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة، إضافة إلى الخروج إلى العمل قبل موعده بوقت كاف تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين حال التأخر عن العمل.

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