احترس من هذا الرادار في دبي

المصدر: دبي-محمد فودة

عرضت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي خلال معرض ومؤتمر الأمن والسلامة " إنترسيك" رادار "جهاز مراقبة معابر المشاة"، مختص بمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم، ويرصد كذلك مخالفات أخرى من بينها عدم وضع حزام الأمان، والانشغال عن القيادة باستخدام الهاتف أو لأسباب مختلفة.

وأفادت الإدارة بأن الجهاز يعمل بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من التعرف على حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويرصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، كما يصدر إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف، وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يصور الجهاز المركبة، وتحرر ضد السائق مخالفة مرورية لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وحرصت شرطة دبي على تطوير هذا الجهاز لتعزيز سلامة مستخدمي الطريق من المشاة وإلزام السائق بالتقيد بآداب المرور خصوصاً المتعلقة باحترام المارة وإعطائهم أولوية العبور من الأماكن المخصصة لهم، في إطار حرصها على خفض معدل إصابات ووفيات الحوادث المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news