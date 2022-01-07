شرطة الشارقة تضبط ‏6705‏ دراجات نارية مخالفة العام الماضي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن الحملات المرورية الضبطية التي أطلقتها أسفرت عن ضبط 6705 دراجات نارية مخالفة خلال العام الماضي، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور على الطرق الرئيسة والفرعية في الإمارة، ما يعرّض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك تحقيقاً لأهداف القيادة المنسجمة مع الهدف ‏الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.‏

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي، حرص القيادة على تعزيز الدور الأمني، وحماية الأرواح، من خلال رصد السلوكات السلبية لمستخدمي الطريق، خصوصاً قائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بإجراءات السلامة المرورية، وبقواعد السير والمرور، خصوصاً سائقي الدرجات النارية العاملين في مجال شركات توصيل الطلبات، مشيراً إلى أن معظم الحوادث المرورية للدرجات النارية كانت لقائدي تلك الدراجات. وأوضح علاي أن شرطة الشارقة تضاعف جهودها لنشر الثقافة المرورية من خلال تنظيم حملات توعية على مدار العام، مثل الحملات المرتبطة بأوقات ومواسم محددة، أو بمناسبات وطنية، والتي تنفذها عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى كل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن عدد الحملات التي قامت بتنفيذها خلال العام الماضي بلغ 12 حملة توعية، تم تنظيمها في كل مدن الإمارة، هدفت إلى الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن تلك الحوادث، وبلغ عدد المستفيدين منها 647 ألفاً و195 شخصاً.

ودعا سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، والمتمثلة في وضع خوذة للرأس، وارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية المختلفة الموجودة على الطرق.

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