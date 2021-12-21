كوادر "مدني رأس الخيمة" ينقذون أوروبيا أصيب بكسر في منطقة جبلية وعرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذت كوادر الدفاع المدني في رأس الخيمة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والانقاذ رجلا من الجنسية الأوروبية يبلغ من العمر 46 عاما تعرض لكسر في احدى ساقيه أثناء تسلقه أحد جبال منطقة وادي نقب.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة 9.55 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء يفيد بتعرض شخص ألماني الجنسية لكسر في ساقه في وادي نقب ليتم توجيه فرقة من مركز الإدارة إلى المنطقة لتبدأ عناصر الفرقة رحلة مشي على الأقدام لمدة وصلت 45 دقيقة في ظل وعورة المكان الذي كان يتواجد فيه المصاب .

وأضاف أن أفراد الفرقة قاموا فور وصولهم بتقديم الإسعافات الأولية من وقف للنزيف وتثبيت للكسر في ساق المصاب قبل وصول الطائرة العمودية التابعة للمركز الوطني للبحث والانقاذ التي تم استدعاؤها لنقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد الزعابي بجهود عناصر الفرقة الذين بذلوا جهداً مضاعفاً محفوفاً بالمخاطر في سبيل الوصول لموقع المصاب وتقديم يد العون والمساعدة له وانقاذه والذي يعكس تضحيات رجال الدفاع المدني الذين يبذلون الغالي والنفيس لمساعدة الغير وانقاذ أرواح وممتلكات الآخرين .

ودعا مرتادي المناطق الجبلية ومحبي التسلق إلى اتخاذ المحاذير اللازمة والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تحول دون تعرضهم لحوادث السقوط أو التوهان في مثل هذه المناطق التي يصعب وصول فرق الاسعاف والانقاذ إليها نتيجة وعورتها الشديدة

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