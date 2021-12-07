شرطة أبوظبي تُتيح خفض النقاط المرورية واسترجاع الرخصة «عن بُعد»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أهمية دور برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنها مستمرة في تقديم الخدمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس (عن بُعد) في أبوظبي والظفرة والعين.

وأشارت إلى أن الدورات متوافرة بلغات عدة (العربية والإنجليزية والأوردو)، مع توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية، بما يعزّز من الارتقاء بمفهوم التواصل مع الجمهور من خلال اتصالهم هاتفياً على رقم بدالة عونك المباشر (8003333).

وكشفت أن 1001 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي، استفادوا من دورات تخفيض النقاط المرورية، خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن جهود قسم برامج النقاط المرورية.

ويوفر نظام تخفيض النقاط المرورية، ثلاثة برامج، تتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكياتهم والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه نقاط مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط في حال اجتاز الدورة، ويستفيد من البرنامج الثاني الأشخاص الذين تم سحب رخص القيادة منهم، والمتجاوزين للحد التراكمي للنقاط المرورية 24 نقطة من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة، ومن شروطه أن تكون الرخصة سُحبت فعلياً، واستوفت المدة القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها.

ومن شروط التسجيل في البرنامج مراجعة السائق المخالف للمرور، على ألّا تكون المركبة تم حجزها فعلياً، ودفع المخالفة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وحثّت شرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.

تحويل النقاط المرورية

أفادت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، بأن آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة من خلال الدخول إلى قائمة الخدمات على الموقع الإلكتروني، ومنها اختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية، ثم إدخال رقم الملف المروري الخاص بطالب الخدمة في حال مالك المركبة هو السائق، أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة يتم إدخال رقم الملف المروري للمركبة واختيار المخالفة المسجل عليها النقاط، ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها، ثم إجراء التسجيل ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف وإدخال الرمز المرسل وتأكيد الإرسال، بعدها تكتمل عملية التسجيل.

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