3 أسباب وراء تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، والذي قد يؤدي إلى حوادث مرورية أليمة وخطرة، موضحة أن مخالفة عبور الإشارة الحمراء تصنف ضمن المخالفات الخطرة، مرجعة مخالفة تجاوز الإشارة إلى ثلاثة أسباب: زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق.

وأشارت إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

واستعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الثانية من برنامج «درب السلامة»، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، خطورة الانشغال بغير الطريق وخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وذلك من خلال بث فيديو لحوادث وقعت على الطريق.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ نتيجة استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة. وذكرت أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، (أ) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف. (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها غرامة مالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

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