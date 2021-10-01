أخطاء مرورية بسيطة تعرض سائقين للمسائلة القانونية

المصدر: محمد فودة-دبي

حذر المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، من سلوكيات معينة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، منها القيادة تحت تأثير أدوية غير ممنوعة، لكن يحظر القيادة بعد تعاطيها وفق تعليمات الأطباء، ومنها كذلك القيادة تحت تاثير الإرهاق أو عدم النوم لفترة طويلة، مؤكدة أن هذه التصرفات ربما تكون سبباً في وقوع الحوادث وتعرض صاحبها وغيره من مستخدمي الطريق للخطر.

وقال الفلاسي خلال ندوة افتراضية، نظمتها هيئة تنمية المجتمع، أخيراً، تحت عنوان «المسؤولية القانونية لمستخدمي الطرق حسب قوانين السير والمرور في دولة الإمارات»، إن من السلوكيات الخاطئة كذلك سماح بعض الآباء لأبنائهم بقيادة السيارات وهم دون السن وغير حاصلين على رخصة قيادة، مشيراً إلى أن حوادث عدة ارتكبها مراهقون لهذا السبب.

وتفصيلاً، أفاد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، بأن من الضروري أن يكون جميع أفراد المجتمع خصوصاً السائقين على دراية بقانون السير والمرور، والقرارات الوزارية ذات الصلة، نظراً لخضوعها لتعديلات عدة آخرها في عام 2019 وتضمنت مخالفات مرورية الهدف منها توفير أقصى حماية ممكنة لمستخدمي الطرق.

وأضاف أن هناك جوانب معينة لا ينتبه إليه البعض، لكنها ربما تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، أو تعريض مرتكبها للمخالفة أو المسائلة القانونية، منها العبث بأي آثار في أماكن الحوادث، مؤكداً أن الوقوف حال ارتكاب الحادث أمر إلزامي وأخلاقي، لكن يجب أن يصاحبه التزام بعدم التلاعب بأي حال من الأحوال في آثار الحادث إذ يترتب عليها تبعات قانونية.

وأشار إلى أن من السلوكيات التي تضع مرتكبها كذلك تحت إطار المسائلة القانونية، قيادة مركبة برخصة مخصصة لقيادة نوع آخر من المركبات، مثل شخص يقود شاحنة ثقيلة، فيما أنه لا يملك سوى رخصة قيادة مركبة خفيفة، لافتاً إلى أن البعض قد يتهاون في هذا الشأن لكنه يمثل مخالفة للقانون.

وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي إن من السلوكيات أو المخالفات المرورية التي تتجاوز لتصبح جريمة مرورية، القيادة تحت تاثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، لكن ما لا يدركه البعض كذلك أو يتهاونون بشأنه هو القيادة تحت تاثير أدوية مرخصة لكن بالمخالفة لتعليمات الطبيب الذي يكتب ذلك في وصفته الطبية، لأنها وإن كانت مسموح بتداولها إلا أنها تشوش على إدراك السائق وتخل بقدرته على القيادة.

وأضاف أن هذه الأخطاء تشمل كذلك القيادة أثناء التعرض للإرهاق أو عدم النوم لساعات كافية، مشيراً إلى أن هذا تصرف بالغ الخطورة، ولا يدرك البعض ذلك إلا بعد وقوع الحادث للأسف، مؤكداً ضرورة التوقف فوراً عن القيادة حال الشعور بالتعب أو الإرهاق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news